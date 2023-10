El secretario de Desarrollo Social en Morelos, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, afirmó que el joven Orión Hernández, identificado como oriundo de Tepoztlán, Morelos, no habita en el pueblo mágico. No obstante, reconoció que el tatuador sí vivió en ese municipio del norte del estado, pero no es originario ni vecino de aquella demarcación actualmente.

“Radicó un tiempo esta persona en el municipio de Tepoztlán, pero no es originario y no radica actualmente en este lugar”, aseguró Sotelo Martínez.

Desde el 10 de octubre trascendió que tras el ataque de Hamas en Israel, el grupo islámico tomó rehenes, entre ellos, presuntamente al mexicano oriundo de Tepoztlán, Morelos, Orión Hernández, quien estaba disfrutando de un festival de música el fin de semana.

Sin embargo, Sotelo Salgado reveló que hizo contacto con familiares y amigos para saber si realmente está persona era oriunda del estado de Morelos, y constataron que no es morelense.

Señaló que no hay ningún morelense que se encuentre en peligro tras los ataques que sufrió Israel, y así fue confirmado por el consulado mexicano.

De acuerdo con Jesús Sotelo, Orión Hernández es novio de una influencer que se dedicaba a realizar tatuajes, pero no radicaba en Morelos.

“En la Franja de Gaza lo que está ocurriendo de algunas personas, que se suponía eran de origen morelense, no recibimos petición, pero la dirección de Atención a Migrantes hizo contacto con aquellas personas y no fue así”.