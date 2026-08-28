Mexicano se declara culpable por fabricar fentanilo

Un ciudadano mexicano se declaró culpable por fabricar fentanilo para el Cártel de Sinaloa, informó el Departamento de Justicia.

Según documentos judiciales, Hernán Geovani Ojeda Elenes, de 48 años y residente de Culiacán, México, fabricó grandes cantidades de fentanilo que luego importó a Estados Unidos durante varios años. Los documentos alegan que, al menos desde 2019 hasta 2024, Ojeda Elenes trabajó con su padre y coacusado, Hernán Domingo Ojeda López, y otros, para operar una organización de narcotráfico con base en Sinaloa, México.

“Ojeda Elenes orquestó el envenenamiento de estadounidenses fabricando fentanilo para el Cártel de Sinaloa”, declaró Brian Clark, jefe adjunto de Operaciones de la Región 5 del Pacífico Suroeste de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

“Obtuvo precursores químicos de China, produjo fentanilo en un laboratorio mexicano y alimentó la adicción de costa a costa, perjudicando a nuestras comunidades. La DEA y sus socios del Grupo de Trabajo de Seguridad contra el Terrorismo (HSTF) continuarán atacando el núcleo de las redes de narcotráfico”.