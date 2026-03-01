Mexicanos alistan nueva flotilla de ayuda a Gaza

El Movimiento Global a Gaza México anunció que se une de nuevo a la Flotilla Global Sumud, con 100 barcos y 3 mil personas participantes, para tratar de enviar ayuda humanitaria y llegar a un “hospital flotante” ante el genocidio.

Se espera que esta nueva misión, en la que se prevé participen cinco o seis personas mexicanas, salga el próximo el 12 de abril de varios puertos del Mediterráneo.

En conferencia de prensa en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, integrantes del Movimiento Global informaron que también realizarán diversas acciones, en el marco de la realización de la Copa FIFA 2026 en las ciudades sedes, Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México.

“No queremos Mundial, queremos una Palestina libre”, expresó la activista y académica Dolores Pérez.

El artista Diego Vázquez dijo que ha fallado el gobierno mexicano “con respecto al respeto de los derechos humanos y oponerse al ente sionista”.

Expuso han decidido regresar a Gaza ante la barbarie contra las personas palestinas, como el maltrato a las infancias.

“Regresamos porque quiénes van a defender a ellos, porque nosotros, como sociedad civil podemos, si queremos, ser la voz de aquellos que han sido acallados”, dijo Vázquez, quien formó parte de la pasada misión de la Flotilla Global Sumud.

También criticaron la Junta de Paz propuesta por el presidente Donald Trump, pues no ven que sea posible construir la paz en Medio Oriente.

Aseguraron que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum aún está vinculado a Israel en distintas áreas, como los softwares de espionaje.