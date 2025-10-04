Mexicanos detenidos accedieron a repatriación

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que las seis personas detenidas por Israel cuando llevaban ayuda humanitaria a Gaza accedieron a su repatriación voluntaria y se encuentran bien.

La SRE, a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, indicó que se iniciaron de inmediato las gestiones ante las autoridades de Israel, “para que la repatriación proceda lo antes posible”.

“Agradecieron el acompañamiento y la asistencia consular, así como la comunicación que mantuvieron con la embajada durante el trayecto”, destacó la Cancillería.

Además, el embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, se entrevistó este viernes 3 de octubre con los y las seis connacionales que integraban la Flotilla Global Sumud, en el centro de detención Ktziot.

Agregó que la connacional que viajaba en la embarcación de apoyo legal de la Flotilla también se encuentra bien y la Cancillería mantiene comunicación con ella.

La SRE reiteró que mantiene comunicación permanente con los familiares y reafirmó “su compromiso de velar por la integridad y seguridad de las y los connacionales en todo momento, como hasta ahora”.