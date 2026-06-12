Mexicanos en EE. UU. celebran triunfo del Tri

El triunfo de la Selección Mexicana sobre Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 desató celebraciones entre miles de aficionados mexicanos y mexicoestadounidenses que siguieron el encuentro desde distintas ciudades de Estados Unidos.

En Los Ángeles, cientos de personas se congregaron tanto en el FIFA Fan Festival realizado en el LA Memorial Coliseum, como en una fiesta para aficionados en LA Plaza de Cultura y Artes.

Tras el triunfo tricolor por 2-0, grupos de danza tradicional mexicana se prepararon para presentarse ante los asistentes, mientras los seguidores celebraban los goles de México.

Las muestras de apoyo también se extendieron a otros puntos del país. En Washington, aficionados se reunieron en el National Mall para seguir el encuentro en una transmisión pública.