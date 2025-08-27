Mexicanos menos satisfechos en seguridad

Los aspectos específicos donde la población adulta en México se siente menos satisfecha son seguridad ciudadana, calidad del medio ambiente en su entorno y país, revelan los Indicadores de Bienestar Autorreportado de la Población Urbana correspondientes a junio de 2025 y publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Uno de los objetivos de estos indicadores es valorar la satisfacción con la vida en general y con ámbitos específicos de la misma, en una escala de 0 hasta 10, dónde 0 significa total insatisfacción y 10 total satisfacción.

Entre los dominios específicos que reportaron la menor calificación destaca el relacionado con la seguridad pública que se ubicó en 6.2 en junio de 2025; le sigue el sentimiento relacionado con la calidad del medio ambiente en su entorno con un valor de 7.2; así como País que se ubicó en 7.5 en el periodo de referencia.

En junio de este año y en una escala de 0 a 10, la población adulta urbana calificó qué tan satisfecha se encuentra actualmente con su vida. De ahí se obtuvo un valor promedio de 8.6.