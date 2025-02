Mexicanos no quieren reelección

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que los mexicanos no están de acuerdo con la reelección en los cargos públicos y que se regrese el sentido original de la Constitución de 1917.

Esto, ante el inicio en el Senado de la discusión de las dos iniciativas de reforma constitucional que busca prohibir la reelección en todos los cargos de elección popular y el nepotismo.

En conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal señaló que en el sexenio de Felipe Calderón se abrió la posibilidad de la reelección hasta por tres veces consecutivas de senadores, diputados y presidentes municipales.

“Son dos iniciativas de reforma constitucional que envié el 5 de febrero. La primera es la no reelección. Recuerden que en la Constitución de 1917 se estableció la no reelección para ningún puesto de elección popular, después, si mal no recuerdo, en el período de Calderón se abrió la posibilidad de que hubiera reelección (…) se permitió que se reeligieran por tres veces consecutivas senadores, diputados y presidentes municipales”.

En cuanto a la reforma en contra del nepotismo, la mandataria indicó que se busca prohibir que se hereden puestos de elección popular de manera inmediata a familiares directos hasta el cuarto nivel a partir del 2027.

En marzo comienza distribución de medicamentos

en otro tema, Claudia Sheinbaum informó que a partir del 3 de marzo comenzará la distribución de medicamentos en hospitales, y el 5 de marzo en unidades de salud, como parte de la Compra Consolidada de Medicamentos e Insumos Médicos 2025-2026.

Ante esto, la jefa del Ejecutivo aseveró que el objetivo es que los medicamentos sean gratuitos para las y los mexicanos en todas las instituciones del sector de salud, desde el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste); el IMSS Bienestar; los Institutos Nacionales de Salud, los hospitales de alta especialidad, así como Petróleos Mexicanos (Pemex); las Secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar).

Así también, acusó que en “la noche oscura del neoliberalismo” se “cerró la puerta” a médicos y médicas que querían especializarse en México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que seguirá la contratación de especialistas de origen cubano.

“Dejaron de formarse médicos especialistas en México por una decisión gubernamental (....) En lo que tú formas a tus especialistas, ¿Qué es lo que hizo el Gobierno de México y nosotros continuamos haciéndolo? A otras nacionalidades que quieran venir, residentes, especialistas, a nuestro país, se les abre la puerta, entre ellos los médicos cubanos”, dijo la presidenta.

Apenas este sábado 15 de febrero, el embajador de Cuba en México, Marcos Rodríguez Costa, se reunió con médicos de su país en Baja California para intercambiar experiencias.