Mexicanos Primero espera la autorización del SAT

La organización Mexicanos Primero informó que actualmente está a la espera de que Servicio de Administración Tributaria (SAT) le otorgue una nueva autorización para recibir donativos; esto, luego de que El Universal diera a conocer que más de 100 organizaciones de la sociedad civil perdieron la autorización y otras 13 fueron dadas de baja.

Por medio de una publicación en redes sociales firmada por la presidenta ejecutiva de la organización, Patricia Vázquez, Mexicanos Primero detalló que desde el pasado 19 de diciembre de 2025 presentó al SAT la solicitud para la nueva autorización sobre recibir donativos, la cual, asegura, está sustentada en la documentación y requisitos legales correspondientes.

“En este momento, nos encontramos a la espera de una respuesta por parte de la autoridad fiscal dentro del término de ley”, escribió la presidenta de la ONG.

Agregó que desde la organización confían en que la autoridad tributaria tome una decisión “apegada a derecho y en beneficio de la sociedad civil” y destacó la labor de Mexicanos Primero al decir que desde su fundación hace 19 años han publicado 23 estudios propios en busca de “contribuir en el bienestar de la población del país”.