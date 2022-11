Llama Ricardo Monreal a terminar con el encono

El país necesita reconciliación: Ricardo Monreal. Cortesía

“El país necesita reconciliación, no más encono, no más rencor, no más odio; hagan debates de nivel, dense la mano, háganlo por México”, manifestó Ricardo Monreal a los integrantes del Parlamento Juvenil 2022, organizado por el Senado de la República.

En el marco de la toma de protesta como participantes de este evento que se organiza cada año, el senador resaltó su energía, su ánimo, su entusiasmo, y les pidió que nunca decaiga, que nunca sean indiferentes ante los asuntos públicos.

El coordinador de los senadores de Morena subrayó a los jóvenes que en la política siempre hay que hacer amigos. Siempre van a necesitar a todos.

“Nunca restes. Un pleito nunca es bueno ni ganado. En la política hay que intentar siempre conciliar. La política es el arte de generar condiciones para un buen gobierno. Esa es la política”, afirmó.

Monreal Ávila sostuvo que la política no es pleito, la política no es desencuentro, la política no es odio; la política es un arte del buen gobierno y de un ejercicio que ayude a la sociedad para poder cumplir con las expectativas que la sociedad exige.

Llamó a los participantes del Parlamento Juvenil a no leer en sus participaciones durante la sesión. “Aunque se equivoquen, no importa, aunque no hilvanen frases ahora, no importa; aunque no los entiendan, no importa. Es el primer ejercicio”.