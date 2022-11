Piden a diputados recuperar Fonden y Fortaseg

Presidentes municipales de la Asociación de Ciudades Capitales de México se reunieron con los diputados de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), de la Cámara de Diputados, para solicitarles recuperar los fondos para atender las necesidades de los municipios, como los desaparecidos Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) y el Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

Además una agenda anual de trabajo con el Congreso, con la finalidad de fortalecer a los más de dos mil 400 municipios del país, refirió en conferencia de prensa Renán Alberto Barrera Concha, alcalde de Mérida.

Explicó que son presidentes municipales emanados de diversos partidos políticos y están de acuerdo en replantear aquellos programas cuyas reglas de operación no garantizaban la transparencia de la aplicación de los recursos, pero no en que desaparezcan.

“Creo que sí hay casos en donde hubo desvío de recursos, donde hubo corrupción, en donde no se aplicó, en donde no llegó a las personas que lo requerían, hay que analizar esos casos y poner candados para que no se repitan, pero creemos que los fondos son necesarios”, detalló Barrera Concha.

Explicó que no se habló de “cantidades” con los diputados de la Jucopo, sino de fórmulas y de fondos.

Además señaló que la desaparición del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) dejó en una indefensión a muchos municipios, y abundó en que no se puede aplicar la misma fórmula en todos.

En cuanto a la seguridad y la intervención de la Guardia Nacional en los municipios, señaló que se deben aplicar estrategias híbridas en lagunas zonas del país. Dijo que se deben fortalecer a las policías locales.