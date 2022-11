El ex candidato presidencial por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade, aseguró que “(...) casi el 85 % de los que murieron de covid-19 en estos últimos dos años, no concluyeron la educación media superior”. Agregó que quien termina la preparatoria tiene cinco años más de vida que quien no la finaliza.

Al participar en la celebración del 55 aniversario de la carrera de Pedagogía en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), el ex funcionario público sostuvo que la educación es un derecho fundamental para acceder a mejores condiciones de vida.

Aseguró que en el país existen 44 millones de adultos que no han terminado la preparatoria, por lo cual dijo que existen dos retos: los que están en edad de estudiar la educación media superior, “no los perdamos y a quienes perdimos, hay que encontrar la forma para dar con ellos y darles los elementos educativos para poderlos incorporar en las oportunidades que un país como México ofrece”.

Educación

Meade comentó que para que se aspire a que los jóvenes concluyan la preparatoria es necesario empezar por la educación temprana.

“Las posibilidades de que yo termine la prepa está muy relacionada con si asistí o no a preescolar. Los hábitos alimenticios se forman en preescolar.