Chats de ninguna manera descalifican informe

El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, afirmó que las pruebas o chat, que todavía no han podido verificarse, de ninguna manera descalifican el informe hecho por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinopa.

Encinas Rodríguez dijo que hay una campaña de descalificación en contra del informe a manos de quienes se mueven en el viejo régimen, pero no dará marcha atrás.

El miércoles The New York Times (NTY) reveló que mucha de la evidencia presentada por Encinas no ha podido ser verificada como verdadera, esto luego de que se difundieran chats de WhatsApp que se integraron a la investigación para atar cabos sueltos sobre lo que sucedió con los normalistas.

En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Encinas se dijo sorprendido.

“En la información que les brinde, yo soy el principal sorprendido; esa idea de que yo autodescalifiqué mi trabajo, no fue así, sería una falta de respeto a mi equipo de trabajo que me han acompañado de manera seria y profesional.

“Les comenté que el informe debe verse de manera integral, que hemos identificado 154 eventos relevantes para armar este rompecabezas”, añadió.

Señaló que en este análisis se incluyen las capturas de texto, entrevistas y testimonios, los informes del GIEI de la Sedena, la recomendación de la CNDH, los mensajes de la DEA y Chicago, el levantamiento de campo y análisis de metadatos.

Desde sexenio de FCH se han asesinado a 260

Por otra parte, Alejandro Encinas Rodríguez dio a conocer que desde el sexenio de Felipe Calderón al presente gobierno del presidente López Obrador han sido asesinados 260 periodistas en México y reconoció que prevalecen las agresiones a los comunicadores por la corrupción y la colusión de autoridades municipales y grupos delictivos.

El subsecretario detalló que 101 periodistas fueron asesinados en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, 96 con Enrique Peña Nieto y 63 con el actual presidente Andrés Manuel López Obrador.

En Palacio Nacional, el subsecretario de Derechos Humanos señaló que a diferencia de las administraciones pasadas actualmente se está combatiendo la impunidad que se venía registrando en la comisión de estos homicidios.