A pesar del subsidio a la gasolina que mantiene el gobierno de México, el costo del combustible ha registrado un importante aumento en los últimos meses. Sin embargo, la competencia puede actuar a nuestro favor y, ahora que los precios no están fijados, tenemos la opción de buscar las gasolineras más baratas.

Como sabes, actualmente en México es posible encontrar diversas compañías que ofrecen gasolina, Pemex ha dejado de ser la única alternativa. Lo que significa que podemos ahorrar y comprar más litros si sabemos elegir.

Para ayudarnos en esa tarea, la Procuraduría Federal del Consumidor publica su informe Quién es quién en el precio de las gasolinas y en esta ocasión vamos a compartirte los resultados más recientes.

Cabe señalar que la clasificación se construye a partir de los precios reportados a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) por los permisionarios de venta al público de gasolinas y diésel, lo que significa que las cifras podrían cambiar.

Si quieres obtener más litros por tu dinero te dejamos la lista de las gasolineras con los precios más bajos del país, aunque desde ya te damos una mala noticia: ninguna de ellas está ubicada en la Ciudad de México.

La gasolinera Valero en Atlixco, Puebla, vende el combustible regular en 20.19 pesos.

La gasolinera BP en Atlixco, Puebla, vende el combustible regular en 20.35 pesos.

La gasolinera Servifácil en Coatzacoalcos, Veracruz, vende el combustible premiun en 22.39 pesos.

La gasolinera Pemex en Altamira, Tamaulipas, vende el combustible premiun en 22.39 pesos.

La gasolinera BP en Coatzacoalcos, Veracruz, vende el diésel en 22.79 pesos.

La gasolinera Pemex en Tampico, Tamaulipas, vende el diésel en 22.79 pesos.

Si vives en la CDMX, la página de la CRE expone que las gasolineras con los precios más bajos para el combustible magna son:

Servicios Simpa, ubicada en Torres Adalid No. 1401, en Benito Juárez. El precio es de 20.50 pesos por litro; estación La Laguna, ubicada en Calzada Peña y Peña No. 86, en la alcaldía Cuauhtémoc. El precio es de 20.92 pesos por litro; Servicio Leyes de Reforma, ubicada en Canal de Tezontle No. 2623, en Iztapalapa. El precio es de 20.99 pesos por litro.