AMLO: reforma electoral busca evitar fraude

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la reforma electoral no busca desaparecer al órgano electoral, sino evitar un fraude en las próximas elecciones.

Durante su conferencia de prensa matutina, acusó que el Instituto Nacional Electoral (INE) está controlado por “conservadores”, además de que hay una campaña de desinformación en torno a su desaparición.

“Aprovecho para informar que es una reforma electoral para que haya democracia. No es desaparecer al órgano encargado de organizar las elecciones, eso no va a desaparecer; ni tampoco el tribunal encargado de calificar las elecciones”, sostuvo.

El presidente López Obrador sugirió que, en el marco de la discusión de la reforma electoral, una comisión de legisladores vaya a Brasil para conocer el sistema así como el voto electrónico.

Respalda recomendación de la CNDH

Así también, respaldó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que dirige Rosario Piedra Ibarra, en el diferendo con el INE sobre la iniciativa presidencial en materia electoral.

La CNDH emitió una recomendación mediante la cual exhorta a los legisladores a que aprueben una reforma en materia electoral que otorgue certeza sobre la organización de los comicios, así como la designación de sus integrantes, de manera insospechable de intereses partidistas.

El jueves pasado, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, aseguró que el proceso para diseñar una reforma electoral no pretende mejorar el sistema democrático, más bien propicia la captura del instituto como ocurrió con la CNDH.

Niega haber viajado a Badiraguato

En otro tema, López Obrador arremetió contra una campaña en redes sociales en la que se difundió de manera falsa que en su gira del pasado fin de semana visitó Badiraguato, Sinaloa, cuando no fue así porque visitó Guamúchil.

“Hay una campaña en redes, que fui a Sinaloa, a Badiraguato, a reunirme con el Cártel de Sinaloa. ¡Pues no! Voy a Sinaloa porque es un estado de gente buena, de gente trabajadora, que no debe ser estigmatizada. Para los que no tienen información, Sinaloa es el granero del país”, concluyó.