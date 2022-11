Un juez federal negó la protección de la justicia al operador financiero en el gobierno de Miguel Ángel Mancera, en la Ciudad de México, Miguel Ángel Vásquez Reyes, quien buscó ampararse contra su regreso a prisión en el Reclusorio Norte luego de que la Fiscalía local consideró que no aportó información relevante como colaborador en la acusación que se le sigue por desvío de recursos y delitos cometidos por servidores públicos.

El exsubsecretario de Administración y Capital Humano es señalado del presunto desvío de mil millones de pesos a diversas empresas fantasma en la administración anterior.

Vásquez Reyes fue detenido por la policía capitalina en su domicilio en la alcaldía Álvaro Obregón en febrero de 2020, e ingresado a una celda del Reclusorio Norte.

Un año y medio después, en septiembre de 2021, el exfuncionario de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México se convirtió en testigo colaborador en el caso por el que es investigado y se le permitió llevar el proceso en prisión domiciliaria.

Sin embargo, el ex operador financiero fue ingresado nuevamente al Reclusorio Norte en mayo de este año, debido a que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México consideró que no aportó información relevante sobre la presunta red corrupción que habría participado en el desvío de recursos públicos en la administración del ex jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa.