Da pena ajena la postura de Córdova: AMLO

Luego de que se revelara una encuesta del INE en la que la población está a favor de una reforma electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “da pena ajena” la postura del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, quien señaló que en septiembre solo 27 % de los encuestados conocía el contenido de las iniciativas que se discuten en el Congreso y argumentó que desde entonces a la fecha la percepción de la ciudadanía sobre la reforma ha cambiado.

El mandatario acusó que el INE guardó esta encuesta porque los resultados no les favorecieron.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo Federal manifestó que “sería bueno” que se hiciera otra encuesta para conocer lo que opina la población, pues señaló que la gente está más informada.

“Para que no manipulen los conversadores”, el presidente aseguró que su propuesta de reforma electoral no busca desaparecer al INE, sino que se busca que el órgano electoral ya no esté en manos de la oligarquía antidemocrática y corrupta.

Señaló que su iniciativa busca que los consejeros del INE y los magistrados del TEPJF sean elegidos por el pueblo de manera democrática de una terna de ciudadanos de “inobjetable honestidad” que propongan los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Pensar bien antes de votar

En otro tema, el presidente hizo un llamado a los legisladores de Guanajuato para que “piensen” bien antes de votar en contra la reforma para ampliar la presencia del Ejército en las calles hasta 2028.

“Falta que pase al pleno, los llamo a que lo piensen porque hay mucha violencia en Guanajuato y quiero ser muy claro, si no estuviese el Ejército estaría peor y también con la misma claridad les digo, aunque voten en contra, el Ejército va a continuar en Guanajuato”, añadió.

Dijo que una cosa es la opinión de los de arriba y otra cosa es la soberanía popular, el pueblo.

A pregunta expresa de una reportera de Canadá, que cuestionó si la producción de aguacate en Michoacán está vinculada al narcotráfico, López Obrador aseguró que no y señaló que hay una campaña en contra del aguacate de Michoacán y de México.

Afirmó que hay países que quieren quedarse con el mercado de este producto en Estados Unidos.

Reconoció que hay violencia y grupos de la delincuencia en Michoacán, pero aseguró que los productores de aguacate son gente de bien y gente trabajadora, y afirmó que está demostrado científicamente que el mejor aguacate del mundo es el que se produce en esa entidad.