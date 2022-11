Chocan por defensa y continuidad del INE

Ante el proyecto de reforma electoral, diversos organismos, partidos políticos, asociaciones, entre otros, se ha sumado a la defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), por considerar que si este desaparece será afectada la democracia de México.

Monseñor Rogelio Cabrera López, director de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), reiteró el llamado que los obispos de México han realizado, en días pasados, para defender la labor que realizan en la vida democrática del país, el INE y el correspondiente Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Resaltó que es importante que todos los mexicanos valoremos, y hagamos valorar, el trabajo que se ha realizado a lo largo de estos años, ya que “la defensa de estas instituciones electorales es responsabilidad y deber de todos, por lo que respetuosamente hemos pedido que el INE y el Tribunal vayan perfeccionándose de acuerdo al camino que lleva nuestro país”.

Cabrera López enfatizó que los obispos no son gobernantes, son ciudadanos que, junto al resto del pueblo de Dios, quieren lo mejor para México.

“Confiamos en la disposición y buena voluntad de los actores políticos que, buscando el bien de nuestra nación, dejarán de lado lo que puede interpretarse como intereses personal o partidista, y se dispondrán a escuchar la voz de muchos, que a través del voto, les han confiado la estabilidad y el desarrollo de nuestro país”, mencionó.

La Iglesia católica pidió defender al INE, ya que externó su preocupación por la democracia en México, luego de la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal para una reforma constitucional en materia electoral.

También, en su editorial del semanario católico “Desde la Fe”, la Iglesia católica resaltó que es responsabilidad de ciudadanos, funcionarios, legisladores y sociedad en general, cuidar y defender lo que nos ha permitido avanzar en la democracia

No se quiere desaparecer al INE: AMLO

Por su parte, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que “para que no manipulen los conversadores”, aseguró que su propuesta de reforma electoral no busca desaparecer al INE, sino que se busca que el órgano electoral ya no esté en manos de la oligarquía antidemocrática y corrupta.

Señaló que su iniciativa busca que tanto los consejeros del INE como los magistrados del Tribual Electoral sean elegidos por el pueblo de manera democrática, por medio de una terna de ciudadanos de “inobjetable honestidad” que propongan los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

“Ya que hablo de antidemocracia, imagínense lo que hicieron los del INE, para los defensores del INE: me tocó ir hace como dos, tres meses, allá por las Lomas y en las casas [había carteles con las leyendas] de ‘Yo estoy con el INE’, ‘Yo estoy a favor del INE’, ‘Yo no quiero la desaparición’; pues nadie desaparece o va a desaparecer al INE. Lo que se quiere es que el INE ya no esté en manos de la oligarquía antidemocrática, corrupta, que a través de los partidos nombraban a los consejeros del INE, gente sin principios, sin vocación democrática, y nombraban también a los magistrados del Tribunal Electoral.

PAN cerrará filas en defensa del INE: Marko Cortés

En tanto, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, adelantó que durante la Asamblea Nacional de su partido, a realizarse el próximo fin de semana, “el panismo cerrará filas en defensa de la libertad, la democracia, el INE y los Tribunales Electorales”.

Lo anterior, aseguró, “ante la afrenta directa que orquesta el régimen morenista con su regresiva reforma electoral”.

El presidente nacional albiazul informó que después de la asamblea, “los panistas nos sumaremos en la marcha cívica para defender al INE y protegerlo de las garras del gobierno, que pretende desmembrarlo y acabar con décadas de democracia y lucha por los derechos político-electorales de los mexicanos”.

Germán Martínez respalda al INE ante reforma electoral

A su vez, el senador Germán Martínez Cázares advirtió que con la reforma electoral que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador se pretende falsificar la credencial de elector, por lo que llamó a defender al INE.

En un video publicado en redes sociales, el legislador sin partido político señaló que el INE no tiene dueño, por lo que alertó que no nos debemos dejar.

“Yo defiendo una credencial confiable, no chafa ni pirata. Yo defiendo un INE de todos, no del gobierno ni de ningún partido, yo defiendo a la democracia, yo defiendo a México”.

En el video, en el que usa su propia credencial como escenografía y aparece hablando en el lugar de la fotografía, Martínez Cázares afirma lo siguiente: “En esta credencial solo debes estar tú, no debe estar el presidente, no debe estar el gobierno ni debe estar ningún partido político”.