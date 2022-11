El presidente del PAN en la Ciudad de México, Andrés Atayde, aseguró que Morena en la capital del país está políticamente herido, pero para vencerlos en 2024, dijo, se deben dejar los “malditos” individualismos y excesos de confianza.

Durante su mensaje inaugural de la XXX Asamblea Regional, que se realiza en la Expo Reforma, el líder del panismo aseguró que con crítica y propuesta correrán a Morena de su bastión en las próximas elecciones, y que están donde querían estar: en un escenario competitivo para ganar la Jefatura de Gobierno.

Sin embargo, aseguró que los dos peores errores que podrían cometer ante esta nueva realidad es estar divididos y tener exceso de confianza.

“La maldita división. Propiciemos siempre la unidad, comprendamos que hoy nada ni nadie está por encima del proyecto. Volteen a verse entre todas y todos: hoy somos el equipo que puede hacer historia. Por tanto, el primer error fatal, permítanme llamarlo así, es minar nuestra unidad con egos, revanchismos, conspiraciones, traiciones e individualismo”, comentó.

“Y el segundo, el exceso de confianza. No podemos ni debemos confiarnos. No les hagamos el favor. No cometamos el desacierto de esperar o de dejar pasar el tiempo para ver qué haremos. Por eso no perdamos el tiempo para salir y contrastar; no perdamos el tiempo, para ganar debemos hacerlo todo bien: gobernar, legislar y contrastar. Cada uno con su rol bien definido, eso es fundamental para un sistema”, añadió.

Ante la presencia de alcaldes, diputados, concejales y militantes, Andrés Atayde destacó que si quieren seguir creciendo, necesitan cuidar tres factores: la alianza, comunicar el contraste y repensar la ciudad.