Celebra AMLO reducción a financiamiento del INE

El presidente Andrés Manuel López Obrador aplaudió el recorte de cuatro mil 475 millones de pesos al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) propuesto en el proyecto enviado por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario afirmó que el dinero del presupuesto es del pueblo y hay que cuidarlo para que haya financiamiento a los programas sociales.

Dijo que además de que los consejeros electorales ganan más que el presidente, tienen muchísimas prestaciones, como el seguro de gastos médicos. Recordó, por otra parte, que no todo el tiempo hay elecciones en el país, pero cuando hay elecciones el presupuesto del INE aumenta al doble.

López Obrador indicó que al final será la Cámara de Diputados la que defina el presupuesto para el próximo año por mayoría simple. En este sentido, celebró que Morena y sus aliados tengan los votos suficientes para aprobarlo.

Afores para Fondo de Estabilización

También negó que su gobierno vaya a utilizar los recursos de las Afores para el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios.

El jefe del Ejecutivo federal acusó que se trata de un nuevo invento en contra de su gobierno.

“No es cierto, eso es otro invento, también muy difundido el fin de semana. ¡Yo no soy Zedillo! ¿Quién fue el que creó las Afores? ¿Cuándo se crearon? Con Zedillo. No, nosotros no podemos comprometer en nada las pensiones de los trabajadores”.

En otro tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó estar de acuerdo con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, de que todas las muertes violentas de mujeres se investiguen como feminicidios.

Este domingo, el ministro Arturo Zaldívar, por medio de sus redes sociales, escribió que urgen acciones en todo el país para sancionar el delito de feminicidio.

Feminicidio de Ariadna

Y sobre el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda, quien desapareció el 30 de octubre y cuyo cuerpo fue hallado en Morelos, López Obrador señaló que se está haciendo la investigación y aseguró que “sí hay bastantes pruebas”.

El mandatario federal señaló que será la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quienes informarán.