El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, justificó la contratación de 412 médicos cubanos al argumentar que “son extraordinarios” y reveló que para los residentes mexicanos que carecen de experiencia son una especie de coordinadores educativos.

En su comparecencia ante comisiones del Senado en el marco de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno, fue cuestionado por legisladores por este programa de contratación de médicos extranjeros, a lo cual respondió que los isleños “impactarán en zonas del país donde no ha habido cirujanos, porque no están distribuidos en la ciudades, sino en los lugares más apartados donde no hay cobertura de especialistas para la población sin seguridad social”.