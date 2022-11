Legisladores desestiman propuesta

Los legisladores de Morena, titulares de las Comisiones de Salud de la Cámara de Diputados, Emmanuel Reyes Carmona, y del Senado de la República, Lilia Margarita Valdez Martínez, desestimaron la propuesta del doctor Julio Frenk Mora, sobre que el Congreso de la Unión establezca una comisión independiente y apartidista para rediseñar integralmente el sistema de salud.

Durante su participación en el foro “Covid. Impacto, lecciones y desafíos”, organizado por Su Médico y El Universal, la senadora Lilia Margarita Valdez Martínez dijo que el Congreso de la Unión no necesita conformar una comisión para rediseñar el sistema de salud de México, ni destinar mayores recursos.

“Difiero con el doctor Frenk, en el sentido de lo que se necesita es dinero, en esa forma para resolver los problemas de salud que vamos a enfrentar, México sobre todo; el modelo por el cual yo me inclinaría es por el modelo que el Ejecutivo ha ofrecido. Los modelos de los países que realmente están dando satisfacción universal a los problemas de salud de sus pobladores, no son económicamente costosos, son modelos en los cuales la prevención y la atención primaria a la salud es fundamental”, señaló.

Abundó en que una comisión especial tampoco solucionará el problema. Comentando que lo importante para que haya salud es proveer de recursos a la población para que pueda alimentarse.

Por su parte, el diputado Emmanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, dijo que al Poder Legislativo le toca seguir impulsando el proyecto del Ejecutivo federal en el rubro de salud.

No obstante, dijo que a pesar del aumento en el presupuesto aprobado para este año al sector salud, no será suficiente si no se trabaja en el cultura de la prevención.