El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, le contestó al coordinador de la bancada Morena, Ignacio Mier, que fue elegido para ese cargo sin un voto en contra, y que no niega su aspiración a ser presidente de la República.

Lo anterior, luego de que el lunes el legislador guinda le afirmó que si su partido no respetara a las minorías, “usted, le aseguro, no sería presidente de la Mesa Directiva. Está bien que ande en precampaña, pero no se pase de lanza”.

“Entiendo tu tweet, te viste en el espejo, ¿o negarás tu aspiración para el 2024 y que no estás trabajando en ella? Yo no la niego, soy transparente: aspiro a ser presidente para reconciliar a los mexicanos y reconstruir al país de sus pésimos resultados”, le respondió el diputado panista en su cuenta de Twitter.