Los patrones de América Latina y México necesitan implementar un modelo de desarrollo inclusivo, que se base en la realidad de las economías de la región, más allá de los modelos económicos actuales, como el neoliberalismo, dijo el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora.

Este modelo está basado en el libre mercado, pero también en el respeto, dignidad de las personas, solidaridad, subsidiariedad, defensa de las libertades, para lograr reducir la desigualdad y la pobreza, por lo que se requiere tener objetivos de largo plazo.

Medina Mora afirmó que “el desarrollo económico es necesario mas no suficiente, si no va acompañado del desarrollo social inclusivo, donde nadie se quede fuera, y también del desarrollo sustentable en donde no utilicemos más recursos de que los que el planeta puede regenerar”.

Para el líder de la Coparmex los organismos empresariales latinoamericanos, emprendedores y empresas de todos tamaños deben ser “un vehículo del desarrollo económico, social y político de nuestros países, es decir, la empresa es un vehículo del cambio que requerimos hacer en los países latinoamericanos.

Por ello, el pasado fin de semana líderes empresariales de Latinoamérica, encabezados por la Coparmex, firmaron la Declaración Guadalajara en la que se impulsa ese modelo económico.

Medina Mora dijo que el modelo pretende impulsar el libre mercado y rechazar los monopolios y oligopolios.

Consideró que “el fin de los programas sociales, es que en lugar de que se entregue el dinero, que el objetivo sea que las personas salgan de la condición pobreza”.