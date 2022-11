Sería conveniente que el Banco de México (Banxico) siguiera a la Reserva Federal de Estados Unidos (también conocida informalmente como Fed), aunque no debe estar obligado a hacerlo, consideró Paul Krugman, premio nobel de Economía.

“Hacer un desacoplamiento ahora podría producir movimientos muy drásticos debido a donde estamos, por lo que creo que, como política para el momento en el que se encuentra, seguir a la Fed tiene sentido”, mencionó.

Durante su participación en el Encuentro de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro (Amafore) 2022, también habló sobre la economía norteamericana y que cree que hay una baja probabilidad de recesión en el vecino país del norte.

Sobre la política monetaria, estimó que México no debería limitarse a seguir a la Fed.

Debería estar abierto a cambiar su rumbo si las condiciones económicas de México se desvían bruscamente respecto de la Unión Americana, o si estuviera tomando el camino político equivocado.

“Pero, en este momento, no es obvio que haya ninguna declaración convincente de que el peso esté sobrevaluado o desvalorado, que justifique un desacoplamiento de la política monetaria”, matizó.

Expuso que, como regla general, México no debería estar obligado a replicar estas políticas, y que “ustedes no quieren ser Dinamarca porque no están en la zona Euro”.