“Pretenden convertir en rehén a la CNDH”, acusa

María del Rosario Piedra Ibarra, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), acusó a la oposición de querer convertir a ese órgano autónomo en rehén de intereses partidistas.

Al comparecer ante las y los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, defendió también su recomendación en materia electoral y advirtió sobre los riesgos en la elección de los próximos consejeros, al asegurar que ella misma resultó elegida por un método similar y ahora recibe presiones.

Respecto a la recomendación para aprobar la reforma electoral del presidente, dijo que si bien la Constitución limita la competencia de la CNDH, por lo que toca a los asuntos electorales, esta fue analizada y aprobada por su Consejo Consultivo; “pero algunos integrantes, derivado del calor del debate, se montaron en ella para contradecir su propia actuación y denostar a la CNDH”, señaló.

Por eso, recomendó, la elección de consejeros no debe dejarse en manos de los partidos.

Mencionó que la recomendación en materia electoral “proporciona elementos para que las autoridades establezcan de manera diligente, todas aquellas medidas necesarias referentes al derecho a la democracia, derecho de reunión, derechos de asociación, derecho a la protesta social, así como el derecho de memoria y de verdad”.

Agregó que la CNDH no fue omisa ante lo que la oposición llama la “militarización”, y expuso que derivado del análisis que hicieron de esa reforma, “derivó nuestra decisión de no interponer una acción de inconstitucionalidad, toda vez que es evidente que no existe la supuesta inconstitucionalidad porque la Guardia Nacional mantiene su carácter civil”.