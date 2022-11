Morena, PT y PVEM movilizarán a 130 mil personas

Dirigentes de Morena y sus aliados del PT y PVEM en la Ciudad de México informaron que movilizarán a 130 mil personas para la marcha a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se realizará el próximo domingo del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino.

En conferencia de prensa, el líder de Morena en la Ciudad, Sebastián Ramírez, detalló que tan solo su partido movilizará a 100 mil personas y sus aliados a otros 30 mil.

“Nos vamos a estar reuniendo en el Ángel de la Independencia a las 9:00 horas, todos los militantes de Morena, PT y el partido ecologista los invitamos a celebrar los cuatro años de transformación; esperamos que nos acompañen más de 100 mil mujeres y hombres militantes de nuestros partidos aquí en la ciudad, los estamos convocando, los estamos organizando. Nuestra meta en la ciudad, es bajita la mano 100 mil, pero podemos llegar a 130 mil”, puntualizó.

Detalló que ellos ya tienen propaganda, han mandado hacer volantes y los están repartiendo desde ayer para invitar a las personas a que se sumen a esta movilización.

En este sentido, Sebastián Ramírez se deslindó de la publicidad que apareció dentro de las instalaciones del Metro, en donde también se invita a participar en esta marcha a favor del presidente.

“Hay mucha gente que quiere apoyar al presidente, son cuatro años de transformación, cuatro años de que no domina la oligarquía en México, pues hay mucha gente que quiere celebrar y acompañar al presidente el próximo domingo y seguramente, pues, está convocando”, apuntó el dirigente de Morena.Piden al Metro CDMX quitar propagandaDiputados locales del PAN solicitaron al director general del Metro, Guillermo Calderón, retirar la publicidad de Morena en donde se invita a marchar el próximo domingo, ya que esto, dijeron, es un delito electoral por una posible promoción personalizada innecesaria.

A través de un posicionamiento, precisaron que la gente no quiere ver a López Obrador en sus viajes por el Metro, sino que los usuarios demandan mejores servicios de transporte, que no se detenga cada cinco minutos y que no se quemen los trenes.

“La fracción parlamentaria estará solicitando información explícita al Sistema de Transporte Colectivo Metro, sobre el monto cobrado, quién contrató y bajo qué estipulación de prestación de servicios se realiza esta publicidad. Mientras el Metro se cae a pedazos por falta de mantenimiento, ahora por medio de los contratos de la industria del ‘cash’, se vuelve otro elemento propagandístico para fines partidistas”, criticaron.