Aplazan a próximo martes debate de reforma electoral

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, informó que la reforma electoral no se debatió en el pleno este martes, como se había acordado al interior de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Explicó que el dictamen es amplio, por lo que determinaron dar oportunidad de análisis una semana más.

“Hoy vamos, por prudencia, a darle tiempo, porque solo tuvieron conocimiento del dictamen 100 diputados; es un dictamen muy denso de casi mil páginas, por lo que a petición de la coalición y de varios coordinadores y diputados se determinó que se haga la declaratoria de publicidad en la gaceta y dar oportunidad para que el día martes de la próxima semana ya sé este votando el dictamen”, expuso.

Mier Velazco descartó que el aplazamiento se trate de una intentona para convencer a la bancada del PRI y otro grupo parlamentario de oposición.

“Ninguna suspicacia, no hay acuerdos, la propuesta no va a cambiar en nada. Que no haya sospechosismo, no hay ningún propósito ni de violentar el proceso ni nada nada oscuro que no sea lo que te estoy diciendo”, concluyó.

Los legisladores de la bancada priista en la Cámara de Diputados reiteraron que su voto será en contra del dictamen de reforma electoral, que incluye las propuestas realizadas por el presidente López Obrador, y que será debatido el próximo martes 6 de diciembre.

Rubén Moreira, coordinador de la bancada priista, dijo que “ni ahora ni la semana que entra” votarán a favor de la reforma electoral, porque afecta la autonomía del INE y del Tribunal Federal Electoral.

Además, dijo que la propuesta de reforma electoral que proponen el Ejecutivo federal no es pertinente en este momento. “Ni siquiera entrar al debate sobre los órganos electorales para destruirlos o para cambiarlos”.

Refirió que no contempla mecanismos para evitar que el narcotráfico participe en las elecciones, es “profundamente” centralista, y no resuelve los temas de género y acciones afirmativas, detalló. “Cualquier modificación que se haga a esa iniciativa no justifica el voto a favor, porque lo central es el tema de proteger a los órganos electorales”.