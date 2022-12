Yo tampoco tengo problemas con el presidente: Ávila

“Lo tomo con serenidad y con la cabeza muy fría”, respondió el senador Ricardo Monreal Ávila luego de que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, lo aludiera en la conferencia mañanera de este lunes del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia matutina en Campeche, la gobernadora Sansores expresó que durante la marcha del pasado 27 de noviembre había “un tufo de azufre” que provenía de España, lugar en donde se encontraba Monreal.

En entrevista telefónica, Monreal Ávila no quiso entrar en polémica y señaló que ese dicho de Sansores lo toma “como es y con toda serenidad, sin exaltarme con cabeza muy fría”.

Dijo estar tranquilo porque en su mañanera de este lunes, el presidente López Obrador cerró diciendo: “No tengo problema con Monreal”.

“Y yo le contestaría: ‘Yo no tengo problema con el presidente, pero soy un hombre libre, creo en la República, creo en la patria, entonces no tengo problema’”, declaró el coordinador de Morena en el Senado.

Soy el más capacitado para relevar al presidente

Además, el senador de la República, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que estará en las boletas de la elección presidencial de 2024.

Ante esto, Monreal Ávila comentó que se trata de un llamado a la dirigencia nacional de su partido para que se fijen reglas de comportamiento y trato igualitario y que no se dé una imposición adelantada.

Comentó que ojalá el presidente de la República haga caso al llamado de que se requieren reglas claras, y así generar condiciones equitativas de coordinación política.

En este sentido, Ricardo Monreal afirmó que quiere ser él quien releve al presidente López Obrador en 2024.

“Lo digo abiertamente, sin ninguna actitud de simulación y lo he dicho siempre: quiero suceder al presidente López Obrador porque me considero, sin una falsa modestia, me considero el mejor, el más capacitado, el más preparado, el de mayor experiencia política y con la lucidez suficiente para enfrentar los grandes retos que el país tiene”.