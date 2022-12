Senadores de oposición emplazaron al líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal Ávila, a que se defina y vote en contra del plan “B” de la reforma electoral, en congruencia con el discurso que ha enarbolado.

El coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, remarcó que este es un momento crítico para el país, pero también “son momentos de definiciones personales” y que tienen que ver con el rumbo del país.

“Ricardo Monreal está en este supuesto, lo he venido escuchando en sus discursos y he venido escuchando planteamientos que en el fondo hablan de un país democrático, de un país de libertades. Y ahora mi llamado, el personal, es que en congruencia, para esta iniciativa, para esta minuta, actúe de la misma manera en que se ha venido expresando”, resaltó.

Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano (MC), coincidió en que Monreal Ávila tiene que definirse y aseguró que vivimos un momento que no se puede soslayar y no es un momento menor. “Es más, yo diría que no hemos tenido un momento similar en lo que va de este sexenio”, mencionó.

“Hay momentos de definición en la vida política y en la vida pública, sin duda este es uno de ellos. Hoy está de por medio la viabilidad democrática del país, y él, no tengo la menor duda, es un demócrata”, manifestó.

Ricardo Monreal, aseguró que la discusión del llamado plan “B” de AMLO se realizará “sin precipitaciones”, por lo que descartó “fast track” (vía rápida) en la aprobación de la reforma electoral del mandatario.

“Vamos a darle el ritmo correcto y sin precipitaciones para discutir el plan B”, aseguró.