Ataque a Ciro Gómez pudo ser para afectar a gobierno

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el ataque armado en contra del periodista Ciro Gómez Leyva pudo haber sido hecho por grupos de oposición para afectar a su gobierno.

En conferencia de prensa y sin pregunta de por medio, el jefe del Ejecutivo federal señaló que su gobierno es respetuoso de la vida y no se atrevería a hacer u ordenar un acto así.

Indicó que este atentado también podría estar vinculado al proceso de transformación que impulsa su gobierno y que no le gusta a algún grupo de la delincuencia organizada y “puede ser una respuesta”.

Manifestó que no se debe de desacatar ninguna hipótesis en el ataque al periodista Ciro Gómez Leyva, pero que la única que se debe de descartar es que el Gobierno Federal tenga que ver con estos hechos, pues afirmó que su gobierno no es represor y “nosotros no silenciamos a nadie”.

El jefe del Ejecutivo federal indicó que le pidió a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, una investigación a fondo para ver todas las hipótesis y aseguró que se ha avanzado.

“Ya expresamos aquí que nos solidarizamos con él y por eso he ordenado una investigación a fondo, para ver todas las hipótesis. Se va avanzando, lo está atendiendo la Fiscalía de la Ciudad de México y le tengo confianza, y le he pedido a la jefa de Gobierno que se haga una investigación a fondo para saber qué sucedió”, detalló.

Voceros del conservadurismo

Así también, acusó al periodista Ciro Gómez Leyva, así como a Joaquín López-Dóriga y Denise Maerker, de ser voceros del conservadurismo.

Acusó que la “misión” de este grupo de comunicadores es proteger los intereses de grupos.

“Ya es de dominio público que nosotros tenemos diferencias con los voceros del conservadurismo, entre los que están, y lo digo con mucho respeto, Ciro y López-Dóriga y Denise Maerker, y Claudio X. González, aunque no es periodista, pero es empresario, y Loret de Mola, y además son diferencias que vienen de lejos”, aseguró el presidente.

No habrá cuesta de enero, afirma Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no habrá cuesta de enero, ya que su gobierno mantendrá un plan antiinflacionario; asimismo, hizo un llamado a la sociedad a ahorrar.

“No va a haber cuesta de enero; también hay que ahorrar, regale afecto, no lo compre, hay que ahorrar. Por lo que a nosotros corresponde, vamos a seguir manteniendo el plan antiinflacionario”, detalló.

Añadió que en enero, la pensión que se le entrega a los adultos mayores tendrá un aumento de 25 %.

“No va a haber cuesta de enero, como era antes, porque empezando enero, la primera semana, empiezan a dispersarse los fondos para los adultos mayores, y ya vienen con 25 % de aumento”, refirió.

También envió un mensaje navideño a la sociedad mexicana y le deseó felices fiestas; señaló que se entregó el aguinaldo a todos los trabajadores del gobierno, y que no tienen quejas.