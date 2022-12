Reprochan a Biden por recibimiento de Zelensky

El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó el “modito” en que el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, le dio la bienvenida “a América” al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

Biden escribió en sus redes sociales: “América le da la bienvenida, Señor Presidente”.

En su conferencia mañanera, López Obrador se refirió al tema.

“El miércoles, llega el presidente de Ucrania y mi presidente, que lo estimo, de Estados Unidos, y que además me dice constantemente de que tenemos que tener una relación con un pie de igualdad, y pone en su Twitter, le dice al presidente de Ucrania: ‘bienvenido a América’. ¡Qué pasó presidente Biden, con todo respeto, América somos todos”, reprochó López Obrador.

El mandatario mexicano señaló que América es Perú, Guatemala, Belice y México.

“No digo que no se le dé la bienvenida a un presidente, lo que no me gusta es el modito. ¡Cómo bienvenido a América”, agregó.

Clasistas destituyeron a Castillo

Por otra parte, señaló que la destitución del expresidente de Perú, Pedro Castillo, fue un golpe del conservadurismo por intereses económicos, y a “los mandamás” de ese país los llamó clasistas, racistas y corruptos.

Obrador sobre el covid en México

En Chetumal fue cuestionado por una periodista sobre el desabasto de medicamentos en ese municipio y en Carrillo Puerto, lo cual aceptó el mandatario, pero dijo que a mediados del próximo año se tendrá uno de los mejores sistemas de salud del mundo.

El presidente López Obrador aseguró que durante la pandemia por coronavirus se atendió a todos los pacientes covid-19 y no hubo muertos afuera de los hospitales, como sucedió en otros países, a lo que la reportera Graciela Machuca le contestó que en la zona maya sí se registraron fallecidos al exterior de las unidades médicas.

Alejandro Bichir, propuesto como embajador

El actor Alejandro Bichir Batres fue propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ser embajador de México en Panamá, en lugar de la actriz Jesusa Rodríguez, quien declinó la propuesta para ser embajadora.

De acuerdo con López Obrador, Jesusa Rodríguez rechazó el cargo pues “está muy contenta en México con todo lo que está haciendo, de protección al medio ambiente”.