El gobernador Cuauhtémoc Blanco confirmó su aspiración por contender en los comicios electorales de 2024, pero dijo que primero debe pedir la autorización del presidente Andrés Manuel López Obrador.

¿Lo ha platicado con el presidente?, preguntó la prensa.

“No. Lo fui a ver el año pasado y se lo iba a proponer, pero espero tener otra reunión con él y pedirle que me dé la oportunidad. Sí me gustaría. Pero no me voy a casar (con la búsqueda del cargo). Yo no soy como muchos políticos. Si me dicen que sí, adelante, pero sí me dicen que no, pues me regreso al futbol.

“Yo no soy, como decimos en el futbol, hambreado de buscar otro puesto, si se da qué bueno y si no, pues ni hablar”.

¿Va para una senaduría, diputación?

“No te puedo decir ahorita. Más adelante se los manifestaré, pero ahorita no se los voy a decir. Yo no soy de esos políticos que ya quieren otro hueso, otro, otro y otro. Si se da qué bueno, si no me regreso; como siempre he dicho, a ser entrenador de algún equipo de aquí de México, me encantaría dirigir en el extranjero, me encantaría dirigir a la Selección Mexicana”, dijo el gobernador.