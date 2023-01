El Poder Judicial mexicano requiere de una profunda transformación, porque la justicia aún no logra ser aceptada y ser confiable para los ciudadanos y las ciudadanas, aseveró Ricardo Monreal.

Al participar en la presentación del libro “El Nuevo Sistema de Justicia Laboral en México”, de la autoría del Consejero de la Judicatura Federal, Sergio Javier Molina Martínez, el coordinador de la mayoría aseguró que al Poder Judicial le hace falta actualizarse a los nuevos tiempos.

Monreal Ávila dijo que el Consejo de la Judicatura requiere una profunda transformación y asumir un papel que debe de ser protagónico en México.

Consideró que hay un déficit de credibilidad en la impartición de justicia. “Y vaya que la justicia federal está mejor evaluada que la justicia local”, apuntó.

“De manera personal, he visto el actuar de jueces y magistrados con mucha prestancia y con autonomía; me consta que en el Poder Judicial de la Federación puede haber un mayor número de individualidades que no se dejan presionar”, agregó.

Reconoció que no es una tarea fácil, y admitió que, por su parte, el Poder Legislativo también tiene pendiente concluir con la reforma que inició hace dos años y que ha sido incompleta.

Ricardo Monreal señaló que “es una lucha que sostenemos algunos, pero que no hemos cristalizado ni transparentado”.