Recula Mier Velazco, se disculpa con Monreal

El coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier Velazco, se disculpó con el líder del partido en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, por no haberlo contemplado para participar en la plenaria que tendrá la fracción mayoritaria en San Lázaro la próxima semana, y le extendió la invitación para que acuda al encuentro al que también asistirán la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el canciller Marcelo Ebrard.

En entrevista, el coordinador de los senadores morenistas reveló que Mier Velazco le llamó por teléfono para explicarle que se trató de una omisión en su agenda, pero que sería corregida.

“Me dijo él, y le creo, que fue una omisión en su agenda no invitarme y yo le dije que no se preocupara; me dijo que si podía aceptar la invitación y dije que sí, y estamos afinando la fecha, qué día y qué hora puedo ir, pero le agradezco a Nacho Mier que me invite, y al Grupo Parlamentario de Morena.

“Me da mucho gusto que me acepten a platicar con ellos sobre la agenda legislativa o sobre los temas pendientes que tenemos”.

Sobre la plenaria de los senadores de Morena, informó que ya le confirmaron las tres “corcholatas” su participación el próximo martes 31 de enero.Califica de “un fraude” los títulos profesionalesAl ser cuestionado por el caso de plagio de tesis de la ministra Yasmín Esquivel, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, explicó por qué no se tituló.

“En mi época de los clubes anarquistas, quien fue joven y no estuvo en eso, se perdió de una experiencia fantástica, maravillosa de aprendizaje (…); preparaba yo mi proyecto de tesis sobre diseño de objetivos de aprendizaje y estudiaba administración. ¿Por qué lo hice? Porque yo empecé a trabajar muy joven y aprendí con grandes pedagogos que el proceso de enseñanza en nuestro país era un proceso vertical (...).

“Y entonces tomé una decisión, que no la recomiendo, pero yo lo hice; yo decidí no titularme porque consideraba que era un fraude. A lo que yo creo, a lo que yo pienso en ese momento. Y consideraba que no porque no correspondía a lo que yo había estudiado”, declaró Mier.