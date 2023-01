Reconoce SSPC que la extorsión va al alza

Al reconocer que la extorsión en el país va al alza, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, informó que las Unidades Especializadas en Combate al Secuestro atenderán los delitos de extorsión y cobro de piso.

“Dos cosas que estamos haciendo, el seguimiento de los casos que se denuncia, porque es un delito que tiene cifra negra; y la otra es que las unidades antisecuestros atiendan la situación de las extorsiones y cobro de piso en el país”, comentó.

Explicó que lo que se busca que con la Unidades haya más coordinación para revisar e indagar sobre esas personas que han sufrido este delito.

La funcionaria federal señaló el delito de la extorsión ha ido al alza, “en ningún momento hemos informado que este delito ha sufrido un decremento, es de los dos o tres delitos en donde no se han tenido los resultados que hemos buscando, así de claro”.

“Estamos muy conscientes de esto y lo estamos atendiendo, en Michoacán hay mucho problema de extorsión, he estado allá y me lo han denunciado”, dijo.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, en diciembre se reportaron 866 víctimas de extorsión.

Agresor de saxofonista seguirá en prisiónEn otro tema, la titular de SSPC informó que Juan Antonio Vera Carrizal, acusado de ser el autor intelectual de la agresión con ácido de la saxofonista María Elena Ríos, seguirá en prisión y no se le otorgará la medida de prisión domiciliaria como había ordenado un juez, debido a que no se cuenta con las condiciones mínimas de seguridad que garanticen que no se evada a la acción de la justicia.

El 24 de enero la juez de Control de Circuito Judicial, Martha Santiago Sánchez, notificó al director del Centro de Internamiento Varonil de Tanivet, Oaxaca, que al no existir las condiciones para realizar el traslado y la vigilancia de Juan Antonio Vera Carrizal deberá continuar cumpliendo con la medida impuesta inicialmente en ese centro penitenciario.