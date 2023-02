Este es el momento en que los ciudadanos deben presentar todos los recursos legales que estén a su alcance para detener el Plan B de la reforma electoral y defender la democracia, advirtió el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello.

En la presentación del libro “La Democracia no se toca”, que escribió junto con el consejero electoral Ciro Murayama, el presidente del INE insistió en que los cambios legales impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena dinamitan las elecciones, por lo que sentenció que todos los ciudadanos somos responsables “de que este barco no solamente no quede a la deriva, sino que siga avanzando en esa ruta de avanzar y consolidar nuestra democracia”.

“Este es el momento en que los ciudadanos en lo individual o de manera colectiva pueden y creo deben, debemos, si queremos defender a la democracia, presentar todos los recursos dentro de los cauces legales.

Solución de Plan B en juzgados: Woldenberg

En tanto José Woldenberg, expresidente del IFE, afirmó que el desenlace del Plan B de la reforma electoral será definido en la Suprema Corte de Justicia, lo que constituye uno de los episodios más tristes de nuestra democracia

Woldenberg lamentó que esta es la primera reforma en materia electoral en los últimos 45 años, que se va a aprobar sin el consenso de las fuerzas políticas representadas en el Congreso.

“Esto acabará siendo definido en tribunales, lo que me parece algo de las cosas más tristes que nos están sucediendo, porque la legislación electoral debe cobijar la coexistencia y coexistencia de la diversidad y esa legislación debe contar con el consenso de los actores políticos.