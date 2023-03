Política industrial y estabilidad atraen inversiones

A pesar del entorno mundial, los efectos de la guerra, de la quiebra de unos bancos en Estados Unidos, en México no hay deuda, hay estabilidad económica, paz social y con la política industrial mexicana se atraen inversiones, las cuales seguirán en avalancha en los próximos dos años, dijo la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro.

Durante de la presentación del Centro de Inteligencia de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), la funcionaria explicó que “con todo lo que ha pasado en el mundo de manera global y está necesidad de fortalecimiento de los mercados regionales, se ha llevado a ser a México un gran atractivo” para las inversiones.

Sobre todo porque “fuimos el único país que durante pandemia tuvo en 2020 crecimiento de los ingresos no se endeudó, no hubo recortes, la moneda está fuerte, no tenemos endeudamientos, ahorita el sistema financiero norteamericano y algunos otros están titubeando nosotros no tenemos mayor impacto al respecto”.

Añadió que en el país hay estabilidad económica y paz social, mientras que en otros países se vive la guerra fría y eso “convierte a México en un gran atractivo”, como se observa.

Tras afirmar que “la política industrial, que durante muchos años estuvo carente en México, diría que inexistente, la política industrial es hoy, ya se está viendo.

“El año pasado tuvimos un nivel de Inversión Extranjera Directa más alta de los últimos 10 años de más 35 mil que se tradujo en 2022”.

Por ejemplo, los parques industriales están a 99 % de capacidad y ahora hace falta comprar terrenos; además de que se invertirán en los próximos dos años 19 mil millones de dólares en oficinas y servicios adicionales inmobiliarios.