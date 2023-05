El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, informó que sí se ha asegurado fentanilo en la Ciudad de México, pero no en cantidades altas, por lo que dijo que esto no es nuevo en la capital.

Al ser consultado si esto preocupaba a las autoridades, señaló que “más que preocuparnos, nos ocupa cualquier tipo de droga o situación que genere violencia en la Ciudad de México.

“No es la primera vez que se asegura, hace cuatro años también se aseguró en la Ciudad de México, no ha habido, es más, yo creo que no ha habido un año donde no se asegure cualquier tipo de droga en la ciudad”.

Comentó que están coordinados con el Gobierno Federal para realizar en conjunto acciones en la materia y que no han tenido aseguramientos importantes; pero enfatizó que lo que más se comercializa en las calles de la capital es cocaína, marihuana y piedra.

“No es algo nuevo, es lo que quiero informar, o sea, no es algo que esté pasando en los últimos meses o el año pasado, aquí lo importante son las cantidades de droga que aseguramos y el problema que genere violencia en la ciudad, entonces más que preocuparnos por una droga en específico, nos preocupa cualquier tipo de sustancia”, puntualizó.