No voy a dejar trozos de dignidad: Ricardo Monreal

Previamente al inaugurar en la Cámara Alta el Parlamento Juvenil de la Universidad Autónoma “Benito Juárez”, de Oaxaca, Monreal Ávila reiteró que su “sueño” es ser presidente de la República, pero advirtió que “no voy a dejar trozos de dignidad en el camino”.

Lo anterior lo dijo al recordar que fue un joven que se desempeñó en el campo en Zacatecas hasta que ocupó diversos cargos como regidor, alcalde, gobernador y legislador.

Ve cancha dispareja

Tras anunciar oficialmente su decisión de no abandonar las filas de Morena y no ser “instrumento de división del partido”, el senador Ricardo Monreal Ávila aseguró que aspira “legítimamente” a la Presidencia de la República, pero denunció que no hay cancha pareja para competir por la candidatura morenista.

En un video publicado en redes sociales, dio a conocer que “sin caer en la ingenuidad, veo una cancha dispareja: el uso de recursos ilimitados, que puede convertirse en insulto y grosería, lo cual contradice nuestra filosofía, nuestros principios fundamentales”.

“Legítimamente aspiro a competir por la más alta responsabilidad política del país, me he sometido a las normas, aunque no son claras, de Morena, pero no seré instrumento de división, lucharé a la buena, porque quiero ganar a la buena, porque quiero que ustedes se den cuenta que soy el más preparado y el mejor”, enfatizó.

En su video dijo que esperará la conclusión de los procesos electorales de Coahuila y el Estado de México para no generar condiciones de confrontación entre los que “aspiramos a suceder al presidente López Obrador”, pero pidió a todos sus simpatizantes que confíen en que no va a claudicar ni a declinar.