La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aclaró que la “cargada” de algunos gobernadores y presidentes municipales hacia algunas “corcholatas” presidenciables, como así lo denunció el senador Ricardo Monreal, simplemente son “libres expresiones”.

En rueda de prensa, precisó que los funcionarios son libres de manifestar su opinión sobre una u otra persona, y que eso no quiere decir que haya “dados cargados”.

“No creo que sean dados cargados, esa palabra la usaste tú [dirigiéndose a Monreal]… Tienen libre opinión de manifestar su opinión, eso no quiere decir que estén cargando a una u otra persona. Hay gobernadores que han dicho: yo apoyo a esta persona; gobernadores que han dicho: yo apoyo a esta otra persona; gobernadores que dicen: no, yo apoyo a todos… Lo importante es que haya invitación a todas y a todos”, sostuvo.

Descartó que en sus visitas a otros estados se utilicen recursos públicos y aclaró que, incluso, no va invitada por el gobernador o gobernadora, y que ellos solo asisten al evento.

“Asisten al evento, pero hay muchos en donde he sido invitada por universidades o institutos tecnológicos, no por un gobierno en particular”, sostuvo.

Claudia Sheinbaum sostuvo que no ve problema en que alguien asista a un evento, pues el problema sería —dijo— si llegaran a usar recursos públicos, puesto que “todos estamos de acuerdo en que eso no se debe utilizar, y además no se está utilizando; y al mismo tiempo, siempre guardar la unidad del movimiento, que es lo que hemos planteado desde el primer momento”, finalizó.