El senador Ricardo Monreal anunció que si Morena es quien realiza la encuesta para elegir al candidato de ese partido a la Presidencia de la República, él no participará. Además llamó a los gobernadores y presidentes municipales a “sacar las manos” de la contienda interna.

“Si la encuesta la lleva a cabo el partido, como en el 2017, no participaré porque sería volverse a quemar con la misma leche. No habría aprendido la lección, porque ya no un dime o un direte o una posición personal, ahora es una posición del secretario de Gobernación, que acepta que hace cinco años gané la encuesta y perdí en el partido la nominación”.

Afirmó que al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, le asiste la razón al pedir piso parejo, reglas claras y que el partido no solape “cargadas” anticipadas.

En ese marco, descartó una ruptura del canciller con el resto de los aspirantes y con Morena por lo desigual de la competencia.

Ricardo Monreal negó que el presidente Andrés Manuel López Obrador tenga “metidas las manos” en el proceso interno de Morena

Por otra parte, el senador Ricardo Monreal presentará una iniciativa para reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de establecer con amplitud y claridad los supuestos en los que las personas jurídicas pueden ser penalmente responsables.