Destapan a Manuel Velasco como “corcholata”

La dirigente nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Karen Castrejón Trujillo, destapó al senador Manuel Velasco como su aspirante a la presidencia en 2024.

En entrevista con Joaquín López Dóriga, a través de su espacio de Radio Fórmula, Castrejón Trujillo señaló que fue Velasco quien mostró interés de representar al Partido Verde como aspirante a la candidatura presidencial.

No obstante, indicó que por el momento el partido se encuentra concentrado en las elecciones de Coahuila y Estado de México; sin embargo, en la ruta hacia 2024 se apoyará a las aspiraciones de Velasco y se pedirá, en su momento, que sea considerado dentro de la alianza con el PT y Morena.

El Verde no va a declinar a favor de Guadiana en Coahuila

Respecto al llamado que hizo el líder nacional de Morena, Mario Delgado, al PT y Partido Verde sobre declinar a favor de su candidato en Coahuila, Armando Guadiana, la lideresa nacional del Verde aseguró que eso no va a pasar.

Indicó que han sido respetuosos de los procesos del partido aliado y que en su momento se comentó del porqué el Verde no podía abanderar la candidatura (en Coahuila); sin embargo, insistió en que no declinarían por Armando Guadiana, no por temas personales, sino por ideología.

“Es difícil para nosotros abanderar a un candidato que es parte de la industria taurina y cabonífera”, pues explicó que no sería congruente con la agenda de su partido que apuesta por temas ambientalistas y está en contra de las corridas de toros.