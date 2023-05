La comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Norma Julieta del Río Venegas, reiteró su denuncia contra algunas Unidades de Transparencia que se están resistiendo a contestar las solicitudes de información, bajo el argumento de que como el Pleno del INAI está inoperante, “ya se acabó esto”.

Al respecto, advirtió que el derecho de acceso a la información no está detenido, y que el órgano garante que integra continúa con las tareas de promoción entre los sujetos obligados del orden federal y de las diversas entidades del país, en coordinación con los organismos garantes que integran el Sistema Nacional de Transparencia (SNT).

“No está detenido el INAI, no está detenido el acceso a la información. Hay 700 Unidades de Transparencia en la Federación, de las cuales el instituto es responsable; algunas se han resistido a contestar, diciendo: ‘Ya se acabó este derecho’; no, este derecho no se ha acabado, está en la Constitución!, enfatizó.

Al presentar el Buscador (en materia) de Género de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), Del Río Venegas destacó que este es diferente a los demás, porque está diseñado con base en inteligencia artificial y fue desarrollado por la Dirección de Tecnologías de la Información del INAI, con el propósito de localizar información.