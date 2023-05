No me interesa competir por Rectoría: Córdova

Lorenzo Córdova Vianello, ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), aclaró que no busca competir por la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), esto luego de que la jefa de Gobierno de CDMX, Claudia Sheinbaum, expresara una opinión desfavorable respecto a que el funcionario y académico ocupara dicho puesto.

En conferencia de prensa, Sheinbaum Pardo había respondido a un cuestionamiento: “No sabía que se andaba candidateando para rector”, y agregó que Córdova mostró un “grave problema” durante su gestión en el órgano electoral.

“Fue parte de la compra del voto de 2012, cuando no hubo ninguna actitud del INE de reconocimiento de que fue un fraude electoral”, dijo Sheinbaum, “y su actitud en contra del gobierno y de la cuarta transformación, no creo, desde mi muy particular punto de vista, que sea lo mejor para la Universidad Nacional”.

“Pero ya que decida la junta de gobierno, y que tome en cuenta la opinión verdadera de todos los universitarios”, añadió.

Ante estas declaraciones, Lorenzo Córdova aclaró en Twitter que no pretende ser rector de la Máxima Casa de Estudios, además de cuestionar a la mandataria capitalina por opinar respecto a una institución autónoma.