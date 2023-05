TEPJF tiene la última palabra: Martínez Cázares

Con la decisión del INE de no sancionar al presidente Andrés Manuel López Obrador por pedir abiertamente el voto en 2024, y a los aspirantes de Morena, por actos anticipados de campaña, se ve una línea más permisiva del árbitro electoral respecto a la que tenía cuando era dirigido por Lorenzo Córdova, advirtió el senador Germán Martínez Cázares.

En entrevista, el legislador del Grupo Plural recalcó que la última palabra la tendrá el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien deberá determinar si la resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE fue correcta o no.

“Sí se ve una línea más permisiva del INE, pero yo espero que se ajuste a los límites legales en el tribunal, que la línea permisiva del INE que se empieza a dibujar, el tribunal la haga una línea legal, y con claridad los jugadores se sometan al derecho para llegar al poder.

“Yo espero que el tribunal corrija esa línea permisiva o la haga legal. Yo voy a respetar lo que diga el INE y a decir que hace falta que lo que diga el INE lo sancione el tribunal, que esa luz verde que da el INE, el tribunal todavía tiene la última palabra”, expresó.

El ex dirigente panista aseguró que no le sorprende que Morena “quiera borrar todos los límites para llegar al poder. Al mismo tiempo, no me sorprende su desprecio a la ley, no olvido que el Plan A era desaparecer al INE, no lo olvido y no lo debemos olvidar”.

Germán Martínez pidió al presidente de la República que no se entrometa en el proceso electoral para tratar de que su proyecto sea aprobado en las urnas en las elecciones de 2024.

“Manga ancha” de INE a “corcholatas”

Senadores de oposición consideraron que “es muy peligroso” para la democracia de cara al proceso electoral federal del 2024 que el INE permita “manga ancha” a las “corcholatas” presidenciales y al propio presidente López Obrador al no considerar una violación a la ley los llamados desde Palacio Nacional al voto, ni tampoco la campaña anticipada que realizan los aspirantes oficialistas.

El senador del PAN, Damián Zepeda, dijo a EL UNIVERSAL que “parecería que el INE en esta nueva etapa será permisivo. Qué peligroso. Sin duda veo un INE que parece estar facilitando el abuso por parte del gobierno de la 4T”.

Se dijo desde el principio que se debía garantizar autonomía e independencia en el INE. La cercanía de los perfiles escogidos ponía eso en duda; hoy parece estarse confirmando que estarán dándole gusto al gobierno. “Por supuesto que es muy peligroso”, comentó.