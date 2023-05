Joven que mató a su violador, no aceptará indulto de Amlo

“¡Quiero justicia!”, “¡Quiero seguir con mi vida, libre y sin miedo!”, expresó Roxana. Cortesía

“No se me hace justo que por haber defendido su vida ella vaya a la cárcel; ojalá mi hija hubiera podido defender la vida de la misma manera”, dijo Andrea Hernández, madre de Verónica Soto, víctima de feminicidio en 2019, durante la marcha contra la sentencia condenatoria que Roxana Ruiz recibió por asesinar a su violador en el Estado de México.

Mujeres, pocas, de distintos municipios, ciudades y estados llegaron a marchar con la joven de 23 años desde la Glorieta de las Mujeres que Luchan hasta el Ángel de la Independencia.

Roxana agradeció a las presentes y entre lágrimas denunció la serie de anomalías de las que ha sido víctima durante el proceso.

Sobre la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre ayudar a la joven con un indulto, Roxana respondió:

“Con respecto a lo que dijo el presidente de México, yo le agradezco por checarlo, por informarse sobre el caso y las injusticias que hemos tenido en este proceso de más de dos años. Quiero decir que nunca se me reconoció como víctima. Yo no hubiese tenido la necesidad de defenderme si este tipo no me hubiera agredido sexualmente. ¡Yo no pedí ser violada!”.

Finalmente, su abogado Ángel Carrera mencionó que se agotaran todos los recursos para pedir la absolución de la joven.

“Roxana no puede considerar esa hipótesis porque perdón es aceptar, ella no va a pedir perdón porque no cometió un delito”, dijo Carrera.