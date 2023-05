Expresa “fuerte descontento” China por críticas del G7

Los líderes del G7, reunidos en Hiroshima, aseguraron este sábado que quieren tener “relaciones constructivas y estables” con China. Cortesía

China expresó este sábado su “fuerte descontento” luego de la publicación por parte del G7 de un comunicado con críticas a su política en el mar de China meridional, el respeto de los derechos humanos o sus supuestas injerencias.

“El G7 se obstina en manipular las cuestiones relacionadas con China. Desacredita y ataca a China”, lamentó un portavoz del ministerio chino de Relaciones Exteriores, expresando la “firme oposición” de Pekín.

G7 quiere relación estable con China

Los líderes del G7, reunidos en Hiroshima (Japón), aseguraron este sábado que quieren tener “relaciones constructivas y estables” con China, pero advirtieron sobre sus “actividades de militarización” en la región de Asia y el Pacífico.

En un comunicado final emitido en la cumbre en Hiroshima, los países del G7 (Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, Reino Unido, Alemania e Italia) expusieron una serie de preocupaciones sobre las actividades económicas y militares de China.

Pero también trataron de mantener la puerta abierta a la cooperación y evitar que se agraven aún más las tensiones entre la segunda economía más grande del mundo y la agrupación de las principales potencias occidentales más Japón.

“Estamos dispuestos a construir relaciones constructivas y estables con China, reconociendo la importancia de comprometernos con franqueza y expresar nuestras preocupaciones directamente a China”, afirmaron en un comunicado los jefes de Estado y de Gobierno del G7.

“Nuestros enfoques políticos no están diseñados para dañar a China ni buscamos frustrar el progreso económico y el desarrollo de China”, continuó la declaración.

“Llamamos a China a dialogar con nosotros, incluso en foros internacionales, sobre temas como la crisis climática y la biodiversidad”, añadió el G7.

El llamado del G7 a China sobre la guerra en Ucrania

El Grupo de los Siete (G7) se unió el sábado para instar a China a presionar a su socio estratégico Rusia para que ponga fin a su guerra en Ucrania.

En un comunicado conjunto, los líderes de las democracias más ricas del mundo hicieron hincapié en que no quieren perjudicar a Beijing y que buscan “relaciones constructivas y estables” con el país, “reconociendo la importancia de dialogar con franqueza y expresar nuestras preocupaciones directamente a China”.

“Pedimos a China que presione a Rusia para que frene su agresión militar y retire sus tropas de Ucrania de forma inmediata, completa e incondicional”, indicó la declaración.

“Animamos a China a apoyar una paz global, justa y duradera basada en la integridad territorial y en los principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas”, incluso en conversaciones directas con Kiev.

Cómo va a cumplir Japón su compromiso

Del 19 al 21 de mayo se celebra en Hiroshima la Cumbre del Grupo de los Siete (G7). Japón, tanto en su calidad de presidencia del G7 como de país anfitrión, está plenamente comprometido con la cumbre para aumentar su influencia mundial.

El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, originario de Hiroshima, fue el principal partidario de ubicar la conferencia en Hiroshima. También es miembro de la Cámara de Representantes japonesa, e Hiroshima es la sede de su circunscripción. “Un mundo desnuclearizado” ha sido siempre la estrategia política de Fumio Kishida, y esta vez será un tema clave de la cumbre del G7.

El gobierno de Kishida ha venido afirmando que quiere construir un mundo desnuclearizado, y en 2020 el propio Fumio Kishida publicó un libro titulado “Towards a World Without Nuclear Weapons: Ambition of a Courageous Peaceful Nation” / “Hacia un mundo desnuclearizado: Ambición de una nación valiente y pacífica”. Sin embargo, hasta la fecha no se ha presentado ninguna propuesta concreta para lograr un mundo desnuclearizado.

Fomento continuado del vertido de agua radiactivo en el mar

En cambio, a pesar de la oposición de todas las partes, los planes para drenar al mar el agua tratada en la central nuclear de Fukushima siguen adelante.

Por su parte, la ministra alemana de Medio Ambiente, Steffi Lemke, declaró in situ que no se podía apoyar el vertido de contaminantes nucleares en el agua, de ninguna forma o manera, en ningún lugar del mundo. Cualquier país que trate con aguas residuales nucleares debe intentar evitar posibles daños a largo plazo para el medio ambiente. Aunque respeta los esfuerzos realizados por la parte japonesa tras el accidente nuclear de Fukushima, no es de recibo que se vierta agua contaminada con material nuclear al mar.