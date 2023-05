El domingo en Valencia se vieron escenas lamentables con la afición del ‘Murciélago’ gritándole “mono” al jugador brasileño del Real Madrid, Vinicius Jr. Al final del partido, tanto el futbolista como su director técnico, Carlo Ancelotti, alzaron la voz por los cánticos discriminatorios.

“La liga española tiene un problema, que no es Vinicius. Vinicius es la víctima de un problema muy grave. El racismo no tiene que existir. La única manera era parar el partido, el árbitro saca la tarjeta roja y todo el estadio le gritaba ‘mono’. El árbitro ha parado el partido para abrir el protocolo de racismo, si un estadio grita ‘tonto’ no se abre el protocolo”, declaró el técnico italiano al finalizar el encuentro.

No es la primera vez

En sus redes sociales, Vinicius se manifestó al respecto y señaló que el racismo “es normal en La Liga”.

“No era la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en LaLiga. La competición cree que es normal, la Federación también y los adversarios la alientan. Lo siento. El campeonato que alguna vez fue de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi hoy es de los racistas. Una hermosa nación, que me acogió y a la que amo, pero que accedió a exportar al mundo la imagen de un país racista. Lo siento por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy, en Brasil, España es conocida como un país de racistas. Y desafortunadamente, para todo lo que sucede cada semana, no tengo defensa. Estoy de acuerdo. Pero soy fuerte y llegaré hasta el final contra los racistas. Aunque sea lejos de aquí”, publicó el brasileño.

Ante esta situación, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, respondió con un video de Vinicius declarando feliz ante medios brasileños que en LaLiga se estaban tomando acciones para erradicar el racismo en España y le envió un mensaje al futbolista acusándolo de no presentarse a reuniones con las autoridades del torneo para tratar el tema.

“Hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a LaLiga, es necesario que te informes adecuadamente. No te dejes manipular y asegúrate de entender bien las competencias de cada uno y el trabajo que venimos haciendo juntos”, expresó Tebas.

Por supuesto, Vinicius no se quedó callado y respondió de manera tajante al mandamás del futbol español, respondiendo que no son amigos para explicarle qué es lo que vive en cada estadio de LaLiga y que omitir los casos de racismo, lo convierte en un racista también.

“Una vez más, en lugar de criticar a los racistas, el presidente de LaLiga aparece en las redes sociales para atacarme. Por más que hablas y finges no leer, la imagen de tu campeonato se estremece. Mira las respuestas a tus publicaciones y llévate una sorpresa. Omitirte solo te hace igual a los racistas. No soy tu amigo para hablar de racismo. Quiero acciones y castigos. El hashtag no me mueve”, contestó.