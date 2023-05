Ante la advertencia del presidente de Morena, Mario Delgado, de que si el Partido Verde y el Partido del Trabajo no declinan por el candidato Armando Guadiana, en Coahuila, la alianza para 2024 estaría en riesgo, el senador Ricardo Monreal Ávila aseguró que no ve un rompimiento y aseguró que el Partido Ecologista es indispensable para refrendar el triunfo en las próximas elecciones presidenciales.

Al participar en la Convención Nacional del Partido Verde, el coordinador de Morena en el Senado sostuvo que no es el momento de dirimir internamente conflictos, desacuerdos o desencuentros, por lo que llamó a mantener la unidad del movimiento transformador.

“Tenemos que estar juntos, porque se pone en riesgo la elección presidencial”, puntualizó.

Ante liderazgos y militantes del Partido Verde, a quienes refrendó su afinidad política, el senador Monreal Ávila insistió en que lo que le conviene a la coalición gobernante y lo que le puede generar la ratificación del triunfo es la unidad y la cohesión.

Sobre el proceso de definición de la candidatura presidencial de Morena, Ricardo Monreal aseguró ser el mejor de los aspirantes.

Monreal reconoció que los partidos aliados de la 4T tienen derecho a competir solos en las entidades donde consideren que no necesitan el respaldo de otras fuerzas políticas.

“Quizás ustedes no quieren la alianza, por ejemplo, en San Luis Potosí, no creo que necesiten la alianza, o en Chiapas, no creo que necesiten la alianza”, indicó.

El coordinador parlamentario de Morena y aspirante presidencial dio la bienvenida al destape del líder de los senadores del PVEM, Manuel Velasco, como precandidato a la Presidencia de la República, pero afirmó que ve esta jugada más como una estrategia del partido para sentarse a la mesa de negociación de la 4T.