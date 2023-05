El coordinador de la bancada priista en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, vinculó al dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, con el narcotráfico, y llamó a no votar por los candidatos a diputados locales que postuló en Coahuila.

“Un voto por el MC de Dante, es un voto por el narcotráfico, por la inseguridad; digamos no a Dante Delgado. A mis paisanos, con todo respeto, los coahuilenses, donde MC postuló a diputados locales, les digo, ni un voto a este minipartido”, refirió.

En redes sociales, Moreira señaló que hay inseguridad y violencia en Nuevo León porque es gobernado por Samuel García, quien fue postulado por Movimiento Ciudadano.

“Si no, vean lo que está pasando en el norte y sur de Nuevo León, donde gobierna MC: matan a migrantes, matan a empresarios, secuestran a turistas. Esto calla Dante, porque Dante no dice nada, Dante es un político de Polanco, y permite, con su posición, todo esto”, aseguró.

También pidió a los simpatizantes de MC en el Estado de México y Coahuila, votar por los candidatos a la gubernatura de Va Por México.

“A los votantes de Edomex y de Coahuila que tenían o que tienen simpatía por MC, les digo: no desperdicien su voto, sufraguen en favor del PRI, del PAN y el PRD. No voten por MC, no desperdicien su voto”, expuso.

Finalmente, acusó que la estrategia de Dante Delgado beneficia a Morena y sus candidatos, por lo que los militantes de Movimiento Ciudadano deben reflexionar las consecuencias de ésta.